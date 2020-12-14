О первой сделанной прививке в стране сообщил президент США Дональд Трамп.

Первая прививка от коронавируса была сделана в понедельник в США.

Читайте такжеТрампа и руководство Белого дома собираются первыми вакцинировать от коронавируса - СМИ Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп. "Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!" - написал американский президент у себя в Twitter.

Вакцинация от коронавируса

8 декабря в Великобритании сделали первую прививку от коронавируса. 90-летняя Маргарет Кенан получила прививку препаратом от компании Pfizer-BioNTech в городе Ковентри. Именно с этой женщины началась массовая вакцинация в стране. 10 декабря женщину выписали домой.

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Автор: УНИАН