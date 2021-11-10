Вакцина Moderna была разрешена Евросоюзом для применения у подростков в возрасте от 12 до 17 лет в июле.

Американская компания Moderna обратилась в Европейское агентство по лекарственным средствам с просьбой одобрить использование своей вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет.

Вакцина Moderna была разрешена ЕС для применения у подростков в возрасте от 12 до 17 лет в июле.

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Производитель лекарств обратился в США с просьбой получить разрешение на использование вакцины для подростков в июне и ожидает решения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. "Это наше первое заявление об использовании нашей вакцины в этой возрастной группе", — сказал Стефан Бансель , исполнительный директор Moderna, сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая