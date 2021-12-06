В один день медсестра сделала не те прививки сразу двум младенцам.

В Бразилии младенцев по ошибке привили от COVID-19, после чего детей госпитализировали. Медсестра перепутала вакцины. У двухмесячной девочки поднялась температура и началась рвота, а у четырехмесячного мальчика опухли ножки.

Об этом сообщает издание CNN Brasil.

5 декабря в Сан-Паулу официально подтвердили, что два младенца по ошибке получили вакцину от коронавируса. Детей госпитализировали, они будут находиться под наблюдением медиков до 15 дней. Власти уже начали расследование.

Ана Клаудиа рассказала изданию, что ее двухмесячной дочери по ошибке ввели не ту вакцину. Через несколько часов после прививки у девочки поднялась температура, затем у нее началась еще и рвота. На следующий день мама малышки обратилась в больницу, но там врачи сказали, что это естественная реакция на прививку. Медики не знали, что младенцу ввели не ту вакцину, о которой они думали.

Читайте такжеТаблетки против COVID-19 оказались менее эффективными, чем заявлялосьПосле этого матери девочки позвонили из медпункта, где ее дочери делали прививку. Женщину просили срочно приехать. В больнице ей сказали, что ребенку по ошибке ввели не ту вакцину. Туда приехал министр здравоохранения, он лично сообщил матери младенца, что малышке вместо пентавалентной вакцины, в состав которой включены антигены против дифтерии, коклюша, столбняка, вирусного гепатита В и гемофильной палочки, ввели вакцину от коронавируса.

Сейчас ребенок находится в больнице. Ее состояние улучшилось. Младенца постоянно обследуют, девочке делают УЗИ головы и электрокардиограмму.

"Я знаю, что все делают ошибки, но такая ошибка недопустима. Я не хочу причинить вред медсестре, но хочу, чтобы это послужило предупреждением для других медицинских работников и других матерей: попросите их подтвердить, что они вводят вашему ребенку", - рассказала мать малышки.

Второму младенцу, котором по ошибке ввели не ту вакцину, четыре месяца. Мальчик получил прививку в тот же день, что и двухмесячная малышка. Ребенка вакцинировала та же медсестра.

В течение дня после прививки у мальчика опухли обе ножки. Малыш плакал и отказывался есть, у него началась рвота. Уже на следующий день к матери ребенка приехал министр здравоохранения. Он сообщил ей, что мальчику сделали не ту прививку.

Сейчас малыш хорошо себя чувствует, младенец находится под наблюдением врачей. Медсестру, которая сделала детям не те прививки, отстранили от работы. Власти продолжают расследование.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Австрии оштрафовали хирурга за то, что по ошибке ампутировал пациенту не ту ногу.

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Автор: Полина Кузенко