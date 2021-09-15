Однако для точного диагноза необходимо сдать соответствующий анализ крови, отметили врачи.

Покалывание в конечностях может свидетельствовать об опасном уровне холестерина в организме. Последний связан с высоким риском развития заболеваний сердца.

Об этом рассказали специалисты из медицинского учреждения Mayo Clinic, пишет Daily Express.

На покалывания в конечностях пациенты, как правило, начинают жаловаться, когда жировые бляшки накапливаются в артериях, ведущих к мозгу. При этом покалывание не является прямым симптомом повышенного уровня холестерина. Для точного диагноза необходимо сдать соответствующий анализ крови, отметили медики.

Читайте такжеВоспаление сердца связано с COVID-вакцинами Pfizer и Moderna - EMA

Отмечается, что особенно тревожными являются покалывания на фоне, из-за которых появляются проблем со зрением и мышцами лица. Врачи напомнили, что регулярное употребление жареного и трансжиров провоцирует повышенный холестерин и возможные сердечные недуги. Поэтому стоит обратить внимание на то, чем вы питаетесь.

Напомним, как писал УНИАН, три или более фактора риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний есть у почти треть украинцев. Вместе с тем в Украине мужчины больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, чем женщины.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко