Исследование проводилось на мышах. Далее ученые планируют провести клинические испытания этого метода на людях, страдающих от эссенциального тремора.

Уже не раз доказано, что медицинский каннабис может помочь при многих недугах. На этот раз исследовали его эффективность против тремора.

Как пишет 24 канал со ссылкой на ScienceDaily, ученые из Копенгагенского университета пришли к выводу, что инъекция каннабиноидов в спинной мозг снижает эссенциальный тремор. То есть непроизвольное дрожание конечностей.

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Исследование проводилось на мышах. Оказалось, что вещество активирует астроциты – клетки, которые поддерживают нейроны. В свою очередь они высвобождают аденозин, который снижает активность нервной системы и непроизвольное дрожание.

"Использование этого подхода позволит избежать воздействия на нейроны мозга, ответственные за память и когнитивные способности, и мы сможем предложить пациентам, страдающим от эссенциального тремора, эффективное лечение, не подвергая их любым проблемным побочным эффектам медицинских конопли", – рассказала соавтор исследования Ева Карлсен.

Далее ученые планируют провести клинические испытания этого метода на людях, страдающих от эссенциального тремора. Но невозможно сделать окончательные выводы только в результате исследований на мышах.

Справка: использование каннабиса в Украине и мире

Употребление марихуаны (как и медицинской, так и наркотической) запрещено и криминализировано в большинстве странах мира, в том числе и в Украине. У нас это растение относится к "особо опасным наркотическим средствам". Хранение до 5 граммов этого вещества влечет за собой административную ответственность, более 5 граммов – уголовное преследование.

Из-за криминализации марихуаны не хватает научных доказательств ее эффективности при различных заболеваний. Но сейчас есть немало исследований, которые подтверждают медицинский потенциал этого растения. Ученые уверяют, что употребление соцветий каннабиса через дым или пар и кустарный метод экстракции – это лишь мизерная доля того, что может предложить марихуана медицинской сфере.

Полностью легализовали марихуану лишь в нескольких штатах США, Уругвае и Канаде. То есть в этих странах ее разрешено выращивать, хранить и потреблять.

В 30 странах разрешили частичное использование этого растения.

Каннабис в медицинских целях используют только в 14 странах мира.

В мае 2019 года на сайте Офиса президента появилась петиция о легализации медицинской марихуаны, которая набрала 25 тысяч голосов.

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Автор: Виктория Гордиенко