Мандарины любят не только за приятный вкус, но и за высокое содержание витаминов.

Мандарин - это один из главных символов зимних и новогодних праздников. Его любят как взрослые, так и дети, а рецептов с использованием мандаринов огромное количество. Важно знать, как выбрать сочный и сладкий фрукт, и сколько мандаринов можно съедать в день.

Как выбрать хорошие мандарины

У свежего мандарина блестящая кожура.

Фрукт должен быть средних размеров. В крупных много белых прожилок, а в маленьких – косточек.

Мандарины иногда натирают растительным маслом для красивого вида. Определить масло можно по запаху.

Если кожица матовая - плод сорвали еще зеленым, и он дозревал на складе.

Мандарины, дозревшие на дереве, более тяжелые.

Липкий фрукт скорее всего обрабатывался химикатами.

Если мандарин сочный с виду, но после нажатия на кожуре долго остается вмятина – он перемерзший. Это значит, что полезных свойств в нем почти не осталось.

Перед употреблением мандарины нужно мыть, поскольку микроорганизмы на поверхности кожуры могут попасть на ваши руки.

Польза мандаринов

Мандарины содержат кислоты, витамины А, D, К и другие, а также минералы: калий, магний, железо, фосфор, натрий, и кальций, цинк, медь, марганец, селен. Эти фрукты в больших количествах содержат фитонциды - природные антисептики.

Читайте такжеНазваны пять запретных продуктов при похуденииВ кожуре содержится 1-2% эфирного масла, а также полезные пигменты, например, каротин. В зимнее время этот цитрус является прекрасным источником витаминов и аскорбиновой кислоты.

Всем известны полезные свойства цитрусов во время простуды. И хотя большая часть выводов о пользе фруктов для лечения преувеличены, по мнению врачей, но и бесполезными их назвать нельзя. Добавление цедры в горячие напитки помогает разжижать мокроту и облегчать кашель. Цедру лимона рекомендуют добавлять в чай при тошноте и токсикозе.

Мандарины можно употреблять худеющим людям. Их калорийность составляет всего 53 ккал на 100 г мякоти. Клетчатка и пектины положительно сказываются на пищеварении и улучшают обменные процессы. Однако стоит учитывать, что они повышают аппетит.

Вредные свойства мандаринов

Мандарины, как и все цитрусовые, являются сильными аллергенами. Этот фрукт не стоит давать детям до 3 лет.

Из-за высокой кислотности фрукт не стоит употреблять при язвенной болезни, повышенной кислотности и во время обострения воспалительных заболеваний желудка и кишечника.

Большое количество каротина и витамина А может вызвать нагрузку на печень, особенно если этот орган болен.

Сколько мандаринов можно есть в день

Мандарины имеют высокое содержание глюкозы, что может поднять уровень сахара в крови. Врачи советуют давать детям не больше одного мандарина в день. Взрослым можно съесть три фрукта за один прием пищи. Беременные и кормящие женщины могут есть больше цитрусов.

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Автор: Екатерина Пулатова