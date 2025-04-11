Emexes Dent: программа для эффективного управления стоматологией

Как без лишних трат оптимизировать работу стоматологической клиники и повысить ее эффективность? Сегодня это просто, если вы используете Emexes Dent – ​​новую программу CRM для стоматологии. Недавно разработанный софт отличает простота и удобство в применении, а главное — большое количество инструментов, разработанных лучшими IT специалистами в сотрудничестве с ведущими врачами-стоматологами.

Emexes Dent: удобство и эффективность

Применение новой CRM-программы для стоматологии позволяет руководителю медицинского учреждения, всегда "держать руку на пульсе", в любой момент осуществлять управление в режиме онлайн, иметь быстрый доступ к статистическим данным и отчетам. Вот лишь несколько основных преимуществ применения программы Эмэксэс Дент:

Интерактивная зубная формула и электронные карты пациентов

Использование программы Эмэксэс Дент позволяет руководителю быть в курсе любых изменений в CRM относительно расписания работы врачей, приема пациентов или финансовых расчетов. В архиве хранится имя работника, который изменял данные, следовательно, отслеживание подозрительной активности результативно.

Составление отчетов в автоматическом режиме – одно из важнейших преимуществ Emexes Dent, которое осуществляет анализ информации о сотрудниках, изменения в балансе и ряде других параметров, характеризующих эффективность работы клиники.

Индивидуальные уровни доступа – простое и рациональное решение, ограничивающее взаимодействие сотрудника с системой CRM и сферой его деятельности. Такой подход позволяет снизить вероятность ошибок, сократить процесс обучения и упростить работу для персонала.

Реализованный в программе раздел Партнеры позволяет руководителю более эффективно работать над расширением клиентской базы и повышением прибыли. Вы получаете возможность активного сотрудничества с другими клиниками, предоставляя спектр дополнительных услуг (обследование, отдельные виды лечения, протезирование и т.п.).

Тотальная автоматизация

Хорошо известно, что работа медицинского работника — это не только помощь пациенту, но и огромный объем рутинной работы. Использование программы Эмэксэс Дент позволяет автоматизировать большое количество таких процессов. Следовательно, фиксация списания материалов со склада, контроль приема пациентов, любые изменения в расписании теперь могут производиться автоматически, позволяя вам всегда иметь максимально полную и подробную информацию о любых сторонах работы клиники.