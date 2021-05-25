Мальта вакцинировала 70% своего взрослого населения как минимум одной прививкой от COVID-19, став первой страной Евросоюза, которая добилась так называемого коллективного иммунитета.
По словам вице-премьера, министра здравоохранения страны Криса Ферне, около 42% взрослого населения Мальты уже получили две дозы вакцины от коронавируса, а почти 70% сделали хотя бы одну прививку. Таким образом, по словам Ферне, Мальта стала первой страной, которая достигла коллективного иммунитета, сообщает Reuters.
«Вакцины вводятся каждые пять секунд», - сказал Ферне на пресс-конференции.
В настоящее время вакцинация открыта для всех жителей Мальты старше 16 лет, и Ферне сказал, что детям в возрасте 12 лет и старше также будут сделаны прививки, если европейские медицинские власти дадут добро.
Читайте такжеНазваны страны ЕС с наихудшей ситуацией с коронавирусомМинистр отметил, что граждане, которые прошли полную вакцинацию, с июля не будут носить маски на улице. Масочный режим останется обязательным только в помещениях.
Перед этим органы здравоохранения Мальты заявили, что с 1 июня носить маски на пляжах больше не нужно. А 24 мая были сняты ограничения на посещение тренажерных залов и бассейнов, время работы ресторанов продлено до полуночи. Раньше они должны были закрываться в 17:00.
Коронавирус на Мальте
За последнюю неделю на Мальте ежедневно регистрировалось в среднем три новых случая заражения коронавирусом, при этом показатель положительных результатов тестов составлял 0,2%. В понедельник было сообщено о двух новых случаях заражения.
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