В Великобритании решение правительства ужесточить карантин накануне Рождества не нашло понимания у населения. Британцы критикуют премьера Бориса Джонсона, многие выезжают из Лондона, где введены жесткие ограничения.

По информации Guardian, накануне в Лондоне и в юго-восточном регионе страны ввели так называемый «четвертый уровень» карантинных ограничений. он фактически позволяет людям праздновать Рождество только дома, с членами своего домохозяйства.

Жителям районов, где введена «четвертая фаза» нельзя ночевать вне своего дома, а видеться с кем-то из другого домохозяйства можно только вне помещений.

Людей агитируют не покидать дома без крайней необходимости. Магазины второстепенной важности, парикмахерские, салоны красоты и развлекательные заведения были закрыты.

В свете ужесточения карантина многие жители Лондона очевидно решили покинуть город и встретить праздники в регионах, где действуют менее жесткие ограничения «уровней 1-3». В соцсетях появились видео с толпами людей на вокзалах.

Londoners fleeing from St Pancras this evening following the Tier 4 announcement pic.twitter.com/ibEcUTdRuC