Пользователи соцсетей не сдерживают эмоций и сравнивают Бориса Джонсона с Гринчем.

В Великобритании решение правительства ужесточить карантин накануне Рождества не нашло понимания у населения. Британцы критикуют премьера Бориса Джонсона, многие выезжают из Лондона, где введены жесткие ограничения.

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По информации Guardian, накануне в Лондоне и в юго-восточном регионе страны ввели так называемый «четвертый уровень» карантинных ограничений. он фактически позволяет людям праздновать Рождество только дома, с членами своего домохозяйства.

Жителям районов, где введена «четвертая фаза» нельзя ночевать вне своего дома, а видеться с кем-то из другого домохозяйства можно только вне помещений.

Людей агитируют не покидать дома без крайней необходимости. Магазины второстепенной важности, парикмахерские, салоны красоты и развлекательные заведения были закрыты.

В свете ужесточения карантина многие жители Лондона очевидно решили покинуть город и встретить праздники в регионах, где действуют менее жесткие ограничения «уровней 1-3». В соцсетях появились видео с толпами людей на вокзалах.

Londoners fleeing from St Pancras this evening following the Tier 4 announcement pic.twitter.com/ibEcUTdRuC — Politics For All (@PoliticsForAlI) December 19, 2020

В Twitter тем временем запустили хештег #christmasiscancelled («Рождество отменили»).

Пользователи не сдерживают эмоций и ругательных слов в адрес правительства, сравнивают Бориса Джонсона с «Гринчем – похитителем Рождества» и постят мемы. Некоторые жалуются, что из-за локдауна не смогут навестить в Рождество своих стариков.

Новый штамм коронавируса: что известно

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил о выявлении нового штамма коронавируса, который может быть на 70% заразнее существующего.

В Лондоне и части Англии вводится новый локдаун. Кроме того, в стране отменяются послабления карантина, запланированные на Рождество.

В ВОЗ заявили, что находятся в тесном контакте с британским правительством по поводу обнаружения новой разновидности коронавируса.

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Автор: Дмитрий Захаров