Всемирная организация здравоохранения не рекомендует принимать витамины D и C, а также цинк для профилактики или лечения коронавируса.
Об этом рассказал председатель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, сообщает "Радио Свобода".
Читайте такжеДиетологи рассказали о пользе витамина D и продуктах с его содержанием Однако он отметил, что эти вещества играют жизненно важную роль в работе иммунной системы, укреплении здоровья и здоровом питании.
Он сказал, что потребление микроэлементов должно поступать в результате устойчивого и разнообразного питания, включая фрукты, овощи и продукты животного происхождения.
"Витамин D может производиться в коже под воздействием солнечного света, поступать через пищу из природных источников (например, жирной рыбы, такой как лосось, тунец и скумбрия, а также рыбьего жира, говяжьей печени, сыра и желтков) либо через обогащенные витамином D продукты или добавки, содержащие витамин D", – отметил Хабихт.
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