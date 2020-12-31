Там отметили, что витамины играют жизненно важную роль в работе иммунной системы, укреплении здоровья и здоровом питании.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует принимать витамины D и C, а также цинк для профилактики или лечения коронавируса.

Об этом рассказал председатель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, сообщает "Радио Свобода".

Читайте такжеДиетологи рассказали о пользе витамина D и продуктах с его содержанием Однако он отметил, что эти вещества играют жизненно важную роль в работе иммунной системы, укреплении здоровья и здоровом питании.

Он сказал, что потребление микроэлементов должно поступать в результате устойчивого и разнообразного питания, включая фрукты, овощи и продукты животного происхождения.

"Витамин D может производиться в коже под воздействием солнечного света, поступать через пищу из природных источников (например, жирной рыбы, такой как лосось, тунец и скумбрия, а также рыбьего жира, говяжьей печени, сыра и желтков) либо через обогащенные витамином D продукты или добавки, содержащие витамин D", – отметил Хабихт.

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Автор: УНИАН