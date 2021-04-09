Врач-реаниматолог объяснил, какие пациенты нуждаются в госпитализации и как их определить.

Как лечат коронавирус в Израиле и во всем мире и как определить, нуждается ли пациент с COVID-19 в госпитализации — об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказал врач-реаниматолог из Израиля Борис Брыль.

По его словам, существует градация тяжести заболевания.

"Во всем мире она (заболеваемость, - УНИАН) градируется по шкале NEWS-2: сатурация, количество дыханий, гемодинамика (давление и пульс) и сознание. Если у человека температура даже две недели, это не значит, что он тяжело болен. Это один из симптомов. Существует симптоматическое лечение. Частое питье - симптоматическое лечение. Отдых, общение со своим семейным доктором", — говорит Брыль.

Врач-реаниматолог объяснил, какие пациенты нуждаются в госпитализации и как их определить.

"По шкале NEWS-2 снижение сатурации ниже 94, повышение количества дыханий... Там меняется периодически: сначала было 24, на сегодняшний день поставили 28, по-моему, сейчас перевели на 27 - это уже называется средней тяжестью. И этих людей уже переводят в больницы. Других людей в больницы не водят — ни на КТ, ни на что. Основная масса — это симптоматическое лечение", — отмечает врач.

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Бриль подчеркнул, что больным с COVID-19 не нужно назначать принимать ничего лишнего, ведь это повышает риск смертности.

"Как я сказал, не дают гормоны, не дают антикоагуляцию, не дают антибиотики. Потому что доказано, что это повышает риск смертности и риск тяжести заболевания", — предупредил он.

По словам Брыля, в Израиле пациенты постоянно контактируют со своим семейным врачем, а для диагностики COVID-19 даже не нужно посещать больницу.

"Когда есть контакт, когда ПЦР-тест сдан — и он положительный, зачем нам подразумевать другое заболевание, когда у нас доказано, что это это заболевание ПЦР-тестом? Не антитела, не что-то другое. Золотой стандарт во всём мире — это ПЦР-тест. Выезжали на дом, делали тест. Также есть мобильные пункты. Когда ты думаешь, что ты контактировал, или тебе сказали, что ты контактировал, ты можешь доехать на своей машине — из окна у тебя проверят", — подытожил Брыль.

За какое лечение от коронавируса в Израиле можно попасть в тюрьму

Основной принцип лечения "легких пациентов" — симптоматический.

"Основная масса нагрузки идет на первичную систему здравоохранения, на семейных врачей. Прежде, чем люди попадают в больницу, они лечатся у семейного врача или около своих соседей. У нас соседи не могут лечить своих соседей — это можно в тюрьму загреметь. Также семейные врачи не назначают то, что приведет в больницу. Есть доказательная медицина. Не дать "легкому" пациенту какие-то препараты, которые доведут до больницы. Сначала все экспериментировали, но смотрели исследования. Эти все эксперименты прекратились с июня 2020 года, протоколы почти не изменились. Буквально минимально — приходили новые препараты, но они забирались через некоторое время. Основной принцип, допустим, "легких" пациентов — симптоматическое лечение. Никаких гормонов типа дексаметазона, антибиотиков дома, без анализов назначения непонятных лечений, которые приводят к повышенной смертности и к повышенной тяжести заболевания. У нас этого нет. У нас за это врач пойдет в тюрьму", — подчеркнул Борис Бриль.

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Автор: Виктория Гордиенко