В ходе исследования также заметили, что те, кто принимал аспирин и заразились коронавирусом, выздоравливали в среднем на два или три дня быстрее, чем люди, которые этого не делали.

В Израиле ученые выяснили, что популярный жаропонижающий препарат аспирин может предотвратить заражение коронавирусом и сократить продолжительность заболевания.

Исследование провела команда специалистов из Leumit Health Care Services, Университета Бар-Илан и Медицинского центра Барзилай, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на The Jerusalem Post.

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Ученые проанализировали данные примерно 10 тысяч израильтян, которые прошли тестирование на COVID-19 в период с 1 февраля по 30 июня 2020 года. Исследователи сравнили тех, кто регулярно принимает низкие дозы аспирина в качестве лекарства для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, с теми, кто этого не делает. Они обнаружили, что у первой группы вероятность заразиться вирусом на 29% ниже, чем у второй.

"Это наблюдение возможного положительного воздействия низких доз аспирина на инфекцию COVID-19 является предварительным, но кажется очень многообещающим", – сказал профессор Эли Маген из медицинского центра Барзилай, возглавлявший исследование.

В ходе исследования также заметили, что те, кто принимал аспирин и заразились коронавирусом, выздоравливали в среднем на два или три дня быстрее, чем люди, которые этого не делали. Кроме того, время, необходимое этим пациентам для получения отрицательного результата теста на вирус после положительного теста, было значительно меньше. Медики заявили, что намерены продолжить изучение этого вопроса.

Как сообщал ранее, в Израиле заявили, что страна стала первой в мире, победившей коронавирус. По словам премьер-министра, это стало возможно благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации от COVID-19

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Автор: Виктория Гордиенко