Невакцинированный сотрудник может быть отстранен от выполнения своих обязанностей без выплаты зарплаты и может быть уволен, если вакцинация не будет проведена в течение трех месяцев после его отстранения.

Правительство Латвии приняло поправки к закону об управлении распространением инфекции COVID-19, которые устанавливают право работодателя по истечении определенного времени увольнять невакцинированных сотрудников, к которым относится требование вакцинации.

Об этом сообщает информагентство ЛЕТА.

В соответствии с принятыми поправками, если работодатель не может перевести работника на другую подходящую работу либо обеспечить выполнение им своих обязанностей дистанционно, он имеет право отстранить работника от работы или отправить в простой до момента получения им COVID-сертификата, и зарплата за это время выплачиваться не будет.

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Если после максимального периода отстранения (три месяца) работник не получил сертификат без уважительной объективной причины, работодатель будет иметь право прекратить трудовые отношения с выплатой пособия в размере месячной заработной платы.

Как указал Минюст Латвии, если сотрудник не имеет сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, который необходим для выполнения рабочих обязанностей, это является достаточным основанием считать, что этот человек не соответствует выполняемой работе.

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Автор: Екатерина Гирнык