Жесткие противоэпидемические меры продлятся месяц.

Во Франции третий раз ввели локдаун.

Жесткие противоэпидемические меры, которые ранее действовали только в определенных регионах Франции, сегодня стали действующими на территории всей страны. Новый - уже третий с начала пандемии COVID-19 - общенациональный локдаун продлится один месяц, сообщает Deutsche Welle.

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В частности, по всей стране с 19:00 будет действовать комендантский час и запрет удаляться от места проживания более чем на 10 километров. Оставлять дом можно для прогулок на свежем воздухе и посещения магазинов. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещены. Работающим жителям страны рекомендовано перейти на удаленный режим работы.

Также с понедельника, 5 апреля, по меньшей мере три недели не будут работать школы и детские сады. Планируется проведение одной недели общенационального удаленного школьного обучения, после которых будут две недели весенних каникул. Студенты смогут посещать лекции не чаще одного раза в неделю.

Такое закрытие школ во Франции происходит впервые в текущем учебном году. К аналогичному шагу власти Франции прибегали лишь год назад во время первого локдауна в стране.

О введении нового общенационального локдауна во Франции 31 марта объявил президент страны Эммануэль Макрон.

На момент объявления новых мер уровень заболеваемости COVID-19 в стране достиг 375 на 100 тысяч жителей, а в отделениях интенсивной терапии находилось более 5 тысяч пациентов с COVID-19.

С начала пандемии во Франции было выявлено более 4,8 млн больных COVID-19 более 96 тысяч умерли.

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Автор: Виктория Токарева