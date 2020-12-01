Из-за распространения коронавируса в Турции вводят комендантский час в будни и полный локдаун в выходные.

С сегодняшнего дня в Турции, чтобы сдержать распространение коронавируса, введут комендантский час в будние дни и локдаун в выходные.

Об этом вчера, 30 ноября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает DW.

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Жителям страны не разрешено покидать свои дома в будние дни с 21:00 до 5:00. Нельзя будет также выходить из дома в выходные, начиная еще с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. Впрочем, для некоторых секторов экономики было сделано исключение, отметил Эрдоган. Ранее в стране комендантский час действовал только в выходные.

Согласно условиям новых карантинных ограничений, в Турции будет запрещено пользоваться общественным транспортам лицам, старше 65 лет и моложе 20 лет. В стране будут отменены все новогодние праздники, сказал Эрдоган.

В Турции уже восьмой день подряд растет показатель летальности от COVID-19. За последние сутки от болезни умерли 188 жителей страны. Количество новых заражений, по официальным данным, в последние дни составило около 30 тысяч случаев в сутки, однако Турецкий союз врачей ставит эти данные под сомнение. По мнению врачей, количество новых случаев в стране может достичь 50 тысяч в сутки.

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Автор: Леся Лещенко