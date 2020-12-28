В Бельгии Санта-Клаус заразил коронавирусной инфекцией COVID-19 больше сотни пациентов дома престарелых, 18 из них умерли.
Об этом сообщает Daily Mail.
Актер посетил учреждение с рождественскими поздравлениями, а через три дня после этого получил положительный результат на COVID-19.
После этого оказалось, что в доме престарелых заразились 121 пациент и 36 работников. Из них 18 впоследствии скончались.
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В ходе расследования выяснилось, что на мероприятии не придерживались карантинных требований: многие работники и пациенты были без масок, а актеры нарушали социальную дистанцию.
Впрочем, ведущие эпидемиологи страны уверены, что один человек не мог заразить столько людей за один раз. И всему виной несоблюдение правил карантинных ограничений в учреждении.
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