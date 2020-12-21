С начала пандемии коронавирусной инфекции от COVID-19 в мире умерло почти 1,7 млн человек.

По состоянию на утро 21 декабря в мире коронавирусную инфекцию зафиксировали у 76,8 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Гопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

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Умерло от COVID-19 почти 1,7 млн пациентов, выздоровел – 43,3 млн.

Больше всего случаев – 17,8 млн - подтвердили в США.

В пятерку стран с наибольшим количеством зарегистрированных случаев также входят Индия (10 млн), Бразилия (7,2 млн), Россия (2,8 млн) и Франция (2,5 млн).

Более 2 млн зафиксировали в Великобритании и Турции. Вслед за ними в рейтинге университета – Испания, Аргентина, Германия, Колумбия, Мексика, Польша и Иран. В каждой из этих стран подтвердили более 1 млн случаев заболевания.

Украина - на 17 месте. По данным Министерства здравоохранения на утро 21 декабря, в стране заболели 970993 человека; выздоровели - 586268; летальных случаев - 16665.

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко