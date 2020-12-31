Власти Китая пресекают попытки обнародовать информацию либо данные исследований о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом говорится в материале Associated Press.
"Власти КНР опасаются обнародования информации, которая может свидетельствовать об их халатности в препятствовании распространению инфекции", - отметили авторы материала.
Отмечается, что сотрудники агентства пришли к таким выводам после того, как побеседовали с десятками учеными из КНР и других стран и ознакомились с внутренними данными и документами властей.
"Китайское правительство жестко контролирует все исследования, касающиеся происхождения коронавируса, пресекает некоторые из них и активно поддерживает альтернативные теории относительно того, что его источник может быть за пределами Китая", - указано в статье.
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В качестве примера журналисты приводят информацию о том, что Пекин пытается помешать ученым и сотрудникам СМИ получить доступ к пещерам, где гнездятся летучие мыши, от которых вирус якобы мог передаться человеку. А у исследователей, которые там работали, якобы изъяли полученные образцы.
Появление COVID-19 в мире:
- Распространение коронавируса началось в конце 2019 года. Его вспышка была зафиксирована на рыбном рынке в китайском городе Ухань. С тех пор болезнь стремительно распространилась по всему миру.
- Президент США не раз заявлял, что ответственность за распространение коронавируса лежит на Китае, который не предупредил мир об опасной болезни.
- По данным на 30 декабря в мире от СOVID-19 умерли 1786057 человек. Всего подтверждено 81908887 случаев заболевания.
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