В качестве примера журналисты приводят информацию о том, что Пекин пытается помешать ученым и сотрудникам СМИ получить доступ к пещерам, где гнездятся летучие мыши, от которых вирус якобы мог передаться человеку.

Власти Китая пресекают попытки обнародовать информацию либо данные исследований о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в материале Associated Press.

"Власти КНР опасаются обнародования информации, которая может свидетельствовать об их халатности в препятствовании распространению инфекции", - отметили авторы материала.

Отмечается, что сотрудники агентства пришли к таким выводам после того, как побеседовали с десятками учеными из КНР и других стран и ознакомились с внутренними данными и документами властей.

"Китайское правительство жестко контролирует все исследования, касающиеся происхождения коронавируса, пресекает некоторые из них и активно поддерживает альтернативные теории относительно того, что его источник может быть за пределами Китая", - указано в статье.

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В качестве примера журналисты приводят информацию о том, что Пекин пытается помешать ученым и сотрудникам СМИ получить доступ к пещерам, где гнездятся летучие мыши, от которых вирус якобы мог передаться человеку. А у исследователей, которые там работали, якобы изъяли полученные образцы.

Появление COVID-19 в мире:

Распространение коронавируса началось в конце 2019 года. Его вспышка была зафиксирована на рыбном рынке в китайском городе Ухань. С тех пор болезнь стремительно распространилась по всему миру.

Президент США не раз заявлял, что ответственность за распространение коронавируса лежит на Китае, который не предупредил мир об опасной болезни.

По данным на 30 декабря в мире от СOVID-19 умерли 1786057 человек. Всего подтверждено 81908887 случаев заболевания.

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Автор: УНИАН