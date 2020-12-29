В ВОЗ считают, что сейчас уже поздно пытаться остановить распространение новой разновидности коронавируса.

Так называемая «британская» мутация коронавируса может спровоцировать третью волну пандемии COVID-19.

Об этом Ленте.ру рассказал профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения и президент Международной федерации тропической медицины.

Мас-Кома подчеркнул, что сейчас уже поздно пытаться остановить распространение новой разновидности коронавируса, так как случаи заражения уже зафиксированы в ряде стран Европы, Азии и Северной Америки.

«Вероятно, этот новый штамм станет причиной третьей волны пандемии в Европе», - заявил ученый.

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Он напомнил, что штамм-мутант, обнаруженный в Италии в феврале, спровоцировал первую волну пандемии за пределами Китая. При этом некоторые исследования указывают на то, что вторая волна пандемии в Европе началась из-за штамма, который распространялся среди мигрантов-сборщиков фруктов в северной Испании, отметил эксперт.

«Эта вторая волна, которую мы все еще переживаем, началась еще до окончания первой. Таким образом, третья волна также может наложиться на вторую», - подчеркнул Мас-Кома.

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Новый штамм коронавируса: что о нем известно

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса, и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Из-за этого многие страны прекратили с Великобританией авиасообщения.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса. 25 декабря руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что новый штамм коронавируса уже выявлен в восьми странах Европы.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

Власти Японии с понедельника, 28 декабря, вводят запрет на въезд из всех стран, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса. Запрет будет действовать до конца января.

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Автор: Денис Прядко