Сейчас в Европе ежедневно от коронавируса умирают в среднем 4 500 человек.

На прошлой неделе в Европе зафиксировали 29 тысяч новых смертей от COVID-19.

Каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек. Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге, пишет Громадське.

Клюге также добавил, что за последние две недели количество смертей от COVID-19 выросло на 18%.

«Я хотел бы подчеркнуть, что каждый раз, когда мы решаем следовать карантинным правилам или прекращаем распространять дезинформацию, мы способствуем тому, что люди не умирают из-за COVID-19», — сообщил он.

Он утверждает, что сейчас в Европе ежедневно от коронавируса умирают в среднем 4 500 человек. Ранее Клюге заявил, что страны могут не вводить жесткий локдаун если 95% граждан будут носить маски.

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Автор: УНИАН