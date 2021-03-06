ВОЗ призывает Бразилию относиться к COVID-19 более серьезно на фоне критических показателей смертности в стране.

Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал карантинные ограничения в стране и заявил, что люди должны "прекратить ныть" из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Anadolu.

Президент Бразилии в очередной раз выступил против карантинных ограничений в стране, несмотря на обострение эпидемии коронавируса.

"Где окажется Бразилия, если мы остановимся? Основные виды деятельности - это необходимость для некоторых, чтобы прокормить семью, черт возьми! ...Мы должны посмотреть в лицо нашим проблемам. Хватит этого нытья, как долго мы еще будем плакаться?", - сказал Болсонару.

Ранее он также отметил в социальных сетях, что жалеет о каждой смерти в стране, хотя и отметил, что "кажется, что сейчас в Бразилии умирают только от COVID-19".

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"Остальные люди умирают от других болезней, потому что они находятся дома в страхе и ужасе. Этим людям прививали вирус страха, но это нормально", - заявил Болсонару.

Между тем ВОЗ призывает Бразилию относиться к COVID-19 более серьезно, тем более, что страна имеет критические показатели смертности. По их данным, в то время, когда в остальных странах мира наблюдался спад заболеваний, в Бразилии фиксировали резкое увеличение зараженных. Только за прошедшую неделю в стране умерло более 9,5 тысячи человек.

"Если Бразилия будет относиться к этому несерьезно, пострадает вся Латинская Америка. Серьезность сейчас очень важна", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

Без прямой отсылки к Болсонару, гендиректор ВОЗ отметил, что власти Бразилии должно ввести более агрессивные действия по сдерживанию болезни. В ВОЗ отмечают, что ситуация в стране "трагическая".

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Автор: УНИАН