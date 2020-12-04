Вакцины от коронавируса позволят прийти к "новой нормальности" только в сочетании с сохранением всех действующих мер по контролю над пандемией.
Читайте такжеВОЗ: вакцина против COVID-19 должна быть доступной для всехОб этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.
"Мы надеемся, что сможем добавить вакцинацию к уже предпринимаемым мерам по сдерживанию пандемии. Но я хочу четко сказать — вакцинация не означает искоренения коронавируса. Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер. Если мы добавим вакцины к нашим текущим действиям, у нас есть значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания и потенциально остановки передачи", - сказал он, передает 112.ua.
"Но если мы сможем остановить смертность, снять нагрузку с систем здравоохранения, контролировать динамику передачи, тогда наша экономика, наше общество сможет вернуться к тому, что мы называем нормой или, по крайней мере, прийти к новой нормальности", — сказал Райан.
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