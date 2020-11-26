Последние несколько дней в Турции были зарегистрированы рекорды по числу новых заболевших.

В нескольких регионах Турции, в том числе в Стамбуле, пандемия достигла третьего пика.

Читайте такжеВ Турции на выходные вводят комендантский часОб этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа. Последние несколько дней в Турции были зарегистрированы рекорды по числу заболевших (7,4 тыс.) и умерших (168).

«В Стамбуле, Измире, Коджаэли и Бурсе наблюдается третий пик пандемии. В 15 провинциях только за неделю произошел рост на 50%. В Измире рост выявлен после землетрясения»,— сказал Коджа журналистам, передает Anadolu.

Коронавирус в Турции

В Турции зарегистрировано около 470 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерло около 13 тыс. человек.

В стране 17 ноября объявили о частичном локдауне. Введен комендантский час по выходным, ресторанам разрешено работать только навынос, кинотеатры закрыты до конца 2020 года.

В Турции начали испытания на людях вакцины от COVID-19

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Автор: УНИАН