В частности, везде, кроме дома, граждане обязаны будут носить медицинские маски.

Кабинет министров Латвии принял решение продлить объявленное в стране чрезвычайное положение на фоне пандемии COVID-19 до 11 января 2021 года.

Читайте такжеЛатвия объявила чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса: в стране вводят ряд запретовКак сообщает новостной портал Delfi, также латвийское правительство ужесточит действующие ограничения.

В частности, везде, кроме дома, граждане обязаны будут носить медицинские маски. Под запрет попадают частные мероприятия. Кроме того, по выходным будут открыты только магазины товаров первой необходимости. Ученики 5-6 классов перейдут на дистанционное обучение. Также будет ограничены плановые приемы в больницах и поликлиниках.

Коронавирус в Латвии

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Автор: УНИАН