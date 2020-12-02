Кабинет министров Латвии принял решение продлить объявленное в стране чрезвычайное положение на фоне пандемии COVID-19 до 11 января 2021 года.
Читайте такжеЛатвия объявила чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса: в стране вводят ряд запретовКак сообщает новостной портал Delfi, также латвийское правительство ужесточит действующие ограничения.
В частности, везде, кроме дома, граждане обязаны будут носить медицинские маски. Под запрет попадают частные мероприятия. Кроме того, по выходным будут открыты только магазины товаров первой необходимости. Ученики 5-6 классов перейдут на дистанционное обучение. Также будет ограничены плановые приемы в больницах и поликлиниках.
Коронавирус в Латвии
- Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в Латвии заразились 17,6 тыс. человек. Умерли 210 пациентов с COVID-19, вылечились 1,8 тыс. человек.
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