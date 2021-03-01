Правительство Финляндии вновь объявило режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с ростом числа заболевших COVID-19.
Читайте такжеВ Финляндии предложили сажать в тюрьму или штрафовать за отказ от теста на COVID-19О решении сообщила премьер-министр страны Санна Марин.
«Правительство считает, что нам всем необходимо сократить число контактов»,— сообщила Марин на пресс-конференции, передает kommersant со ссылкой на Reuters.
Режим ЧП позволяет закрывать рестораны, школы, ограничивать передвижение внутри страны и др. Границы Финляндии закрыты.
В стране уже вводился режим ЧП весной, во время первой волны коронавируса.
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