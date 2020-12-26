Новый вариант коронавируса уже обнаружен в восьми странах Европы.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% более заразен, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

Читайте такжеУченые рассказали, сколько держится защита от коронавируса у переболевших и вакцинированныхОб этом сообщают различные СМИ со ссылкой на исследование Центра математического моделирования инфекционных заболеваний (CMMID) в Лондоне, передает "Немецкая волна".

Как подсчитали британские ученые, повышенная трансмиссивность нового варианта SARS-CoV-2 может привести к значительному росту заболеваемости, в связи с чем в 2021 году количество госпитализаций и смертей от COVID-19 будет выше, чем в 2020.

Вместе с тем в исследовании CMMID оговаривается, что ученые "не смогли найти четких доказательств того, что VOC 202012/01 приводит к большей или меньшей степени тяжести заболевания, чем ранее существовавшие варианты".

По мнению ученых, остановить распространение нового варианта коронавируса не смогут те ограничительные меры, что введены сейчас, "если только не будут закрыты начальные школы, средние школы и университеты". Ослабление мер контроля может вызвать крупные повторные вспышки заражений. Для того, чтобы взять под контроль ситуацию, возможно, "потребуется значительно ускорить внедрение вакцины".

25 декабря глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что новый вариант коронавируса уже обнаружен в восьми странах Европы.

По его словам, в этой связи следует усилить меры социального дистанцирования, масочный режим, а также при общении не выходить за пределы небольших, устойчивых социальных групп.

Клюге добавил, что новая мутация, по всей видимости, более активно распространяется среди молодых групп населения.

Между тем, глава немецкой компании BioNTech и главный разработчик соответствующей вакцины Угур Шахин рассказал в интервью DW, что созданный препарат с высокой вероятностью будет эффективен и против нового штамма. В случае необходимости произвести новую вакцину можно примерно за шесть недель.

Новый вид коронавируса в Британии: что известно

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса, и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в стране обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Из-за этого многие страны прекратили авиасообщение с Великобританией.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

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Автор: Виктория Токарева