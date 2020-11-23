На норковой ферме во Франции уничтожат 1 тысячу животных из-за коронавируса.
Читайте такжеБритания отменяет жесткий "локдаун": что будет вместо негоКак сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Франции, обнаружен первый на территории страны очаг заболевания норок COVID-19.
Согласно распоряжению ведомства, "будут уничтожены вся 1 тысяча животных, а также созданная на основе таких животных продукция" на данной ферме. Всего во Франции насчитывается четыре хозяйства по разведению норок. В одном из них, как сообщило министерство, вируса не обнаружено. В двух других проводятся анализы, их результаты станут известны на будущей неделе.
Поражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено ранее в Дании. Местными властями было принято решение уничтожить на зверофермах всех норок - более 15 млн особей - в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям.
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