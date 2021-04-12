Из-за изменения климата и увеличения населения на Земле возможны новые пандемии.

Государства должны изменить отношение к медикам и системе здравоохранения, поскольку может прийти новая пандемия, которая будет еще опаснее, чем пандемия коронавируса.

Читайте такжеNew York Times: После года жизни с COVID-19 никто до сих пор не знает, как предотвратить новую пандемиюОб этом в интервью изданию gordonua.com рассказал медицинский директор Первого медцентра Тель-Авива Юрий Раньков. По его словам, люди должны привыкнуть к ношению масок и социальной дистанции, поскольку COVID-19 может быть не последним вирусом, с которым столкнется общество.

"Это не последний вирус, который бросил нам вызов. Это не последняя пандемия. И следующая может быть значительно тяжелее. Может прийти вирус существенно ядовитее, чем коронавирус. Эпидемиологи прогнозируют нам такой сценарий из-за изменения климата и увеличения популяции людей", – заявил Раньков.

Он также добавил, что общество должно более ответственно относиться к состоянию своего здоровья, а государства должны создать лучшие условия для работы медиков.

"Как я слышал, на пространстве бывшего СССР престиж медицинской профессии очень упал. По моему мнению, или общество и правительства этих стран изменят отношение к врачам и охране здоровья, либо начнут происходить печальные эксцессы. Недостаточный уровень подготовки медиков и недофинансирование отрасли приведут к крайне нежелательным последствиям", - подчеркнул он.

По словам специалиста, очень повезло, что вирус не настолько ядовит, что быстро удалось создать вакцину, что весь мир объединился в поисках выхода. "Но этого все еще недостаточно. Если мы не усвоим уроков и не будем развивать национальные системы здравоохранения, международное медицинское сотрудничество, впереди нас ждут большие трудности", – сказал Раньков.

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Автор: Ирина Погорелая