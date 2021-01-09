Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 9 января во всем мире подтвердились 88 млн 885 тыс. случаев заражения коронавирусом. 1,9 млн случаев оказались смертельными.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.

Лидеры по количеству заражений:

США - 21,8 млн человек;

Индия - 10,4 млн человек;

Бразилия - 8 млн человек;

Россия - 3,3 млн человек;

Великобритания - 2,9 млн человек.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

Сегодня, 9 января, коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 4846 человек. Среди них 168 детей и 176 медработников. Также за сутки госпитализированы 2411 человек; летальных исходов – 80; выздоровевших – 7961 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 1 110 015 человек; выздоровели – 786 306 человек; летальных случаев – 19 668.

Коронавирус в Киеве: статистика

В Киеве за сутки обнаружили 344 больных коронавирусом. 15 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2067 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 116 813.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Ирина Погорелая