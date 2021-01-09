Лидерами по количеству случаев заражения остаются США.

В мире 88 млн 885 тыс. человек заразились коронавирусом COVID-19.

Читайте такжеЕвропейский офис ВОЗ выявил "британский" штамм коронавируса в 22 странахОб этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Кроме этого, количество летальных исходов достигло 1 млн 913 тыс.

Лидерами по количеству случаев заражения остаются США (21,8 млн), Индия (10,4 млн), Бразилия (8 млн), Россия (3,3 млн) и Великобритания (2,9 млн). Всего случаи заражения зарегистрированы в 191 стране.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в США (368 тыс.), Бразилии (201 тыс.), Индии (150 тыс.), Мексике (132 тыс.) и Британии (79 тыс).

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Автор: Ирина Погорелая