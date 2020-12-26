От болезни умерли 1,7 млн человек. Выздоровели более 45 млн человек.

В мире количество заражений COVID-19 превысило 80 млн.

Читайте такжеВ Германии первую прививку от COVID-19 сделали 101-летней женщинеОб этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В частности, в настоящее время в мире насчитывается 80 млн 070 327 тыс. больных коронавирусом.

От болезни умерли 1,7 млн человек. Выздоровели более 45 млн человек.

Лидеры по числу заражений:

США - 18 млн 794 545 тыс. человек;

Индия — 10 млн 169 118 тыс. человек;

Бразилия — 7 млн 448 560 тыс. человек;

Россия — 2 млн 992 123 тыс. человек;

Франция — 2 млн 604 595 тыс. человек.

Кроме этого, больше всего умерших также в США (330 тыс.), далее следуют Бразилия (190 тыс.), Индия (147 тыс.), Мексика (121 тыс.) и Италия (71 тыс.).

Лидерство по числу выздоровевших занимает Индия - 9 млн 740 108 тыс. человек, далее идут Бразилия (6 млн 512 717 тыс.), Россия (2 млн 402 122 тыс.), Турция (1 млн 994 034 тыс.) Колумбия (1 млн 430 709 тыс.) и Италия (1 млн 386 198 тыс.).

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Автор: Ирина Погорелая