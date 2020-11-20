За первые поставки 225 млн доз вакцины от CureVac ЕС заплатит по $11,84 (10 евро).

Евросоюз может направить более $10 млрд на закупку вакцин от коронавируса, разрабатываемых компаниями Pfizer-BioNTech и CureVac.

Читайте такжеМеркель рассказала, когда Евросоюз рассчитывает на регистрацию вакцины в Европе (видео)Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на чиновника ЕС, участвующего в переговорах.

По словам собеседника агентства, Евросоюз намерен купить сотни миллионов доз вакцин. За каждую дозу вакцины, разрабатываемой Pfizer и BioNTech, Евросоюз согласился заплатить $18,34 (15,5 евро), отметил он. Общая стоимость составит $3,7 млрд за 200 млн доз, а если будет закуплено еще 100 млн доз, увеличится до $5,5 млрд. ЕС заплатит за первые поставки меньше, чем США.

За первые поставки 225 млн доз вакцины от CureVac ЕС заплатит по $11,84 (10 евро). Это ниже 12 евро, которые компания установила в качестве цены за одну дозу вакцины, добавил чиновник.

Закупки вакцины от коронавируса

17 ноября власти ЕС подписали соглашение с немецкой фармкомпанией CureVac о покупке у нее в будущем 405 млн доз вакцины от коронавируса. В общей сложности Евросоюз уже договорился о поставках почти 2 млрд доз вакцины — сходные соглашения уже подписаны с AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi и Pfizer, у них планируется купить 1,4 млрд доз. Кроме того, Еврокомиссия заявила, что близка к договоренности о поставках вакцины с фармкомпанией Moderna.

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Автор: УНИАН