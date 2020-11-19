Большую часть доз американской вакцины будет изготавливать другая компания в Швейцарии.

Компания Lonza Group изготовила первую коммерческую партию главного ингредиента вакцины от коронавируса, которую разработала Moderna Inc. Кроме того, по словам главы швейцарской биотехнологической компании Альберта Баэни, запуск производства препарата в Европе должен состояться до конца этого месяца.

Как пишет Bloomberg, Lonza наращивает и настраивает свои производственные линии. Этот процесс может растянуться и перейти в следующий год.

"У нас есть доступ к сырью. У нас есть доступ к людям. Главный вызов - оптимизироваться как можно больше", - сказал Баэни в интервью.

Читайте такжеБританская вакцина от коронавируса признана безопасной для пожилых людей (видео)Bloomberg пишет, что усилия компании Lonza будут ключом к мягкому появлению вакцины Moderna на рынке, когда ее безопасность и эффективность окончательно подтвердятся. В отличие от фармакологического гигант Pfizer, который тоже претендует на первенство на рынке вакцин от COVID-19, Moderna не может похвастаться другим продуктом и никогда не строила каналов дистрибуции лекарств.

Большая часть производства лекарственного компонента вакцины Moderna проходит через компанию Lonza, которая имеет большую историю сотрудничества с крупными разработчиками лекарств. Швейцарская фирма наращивает мощности, которые позволят ей производить 400 миллионов доз в год. В частности, 300 миллионов будут производиться на трех линиях в городе Фисп в Швейцарии, а еще 100 миллионов в Нью-Гемпшире в США.

У Moderna тоже есть производственная линия, способная за год изготовить 100 миллионов доз вакцины. Компания обещает, что еще до конца этого года сможет предложить 20 миллионов прививок. Этого хватит, чтобы вакцинировать 10 миллионов человек. США получат первую партию.

Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Перевод: Лесь Дымань