Эксперт рассказал об исследованиях по коронавирусу с животными. ВОЗ известно о заражении вирусом кошек и «в какой-то степени собак».

Старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс считает, что коронавирус передался человеку не напрямую от летучей мыши, а через промежуточное животное или несколько их видов.

Читайте такжеВ ВОЗ предостерегли от послабления карантина на Рождество, но признали минусы полного локдаунаПо его словам, хорошо будет найти ту версию коронавируса, которая не адаптировалась к человеку. Так можно будет понять, какие изменения в вирусе важны для заражения людей.

«Есть два наиболее вероятных сценария. Согласно первому, вирус перешел напрямую от летучей мыши к человеку и быстро или полностью адаптировался. Это возможный, но маловероятный сценарий. Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека»,— сказал Конингс. Его выступление опубликовано в Twitter ВОЗ, передает kommersant.

Эксперт рассказал об исследованиях по коронавирусу с животными. ВОЗ известно о заражении вирусом кошек и «в какой-то степени собак». По его мнению, если вирус «будет циркулировать среди нас в ближайшем будущем», то питомцев тоже нужно вакцинировать. «Ряд домашних животных также подвержен заражению, но не так, как норки… Они не заболевают, они не могут легко передать вирус, но они могут заразиться»,— сказал Конингс.

В начале ноября власти Дании потребовали уничтожить всех норок, разводимых для получения меха, в связи с обнаружением у некоторых из них особо устойчивой мутации коронавируса. Популяция норок в Дании составляет от 15 млн до 17 млн. Министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Йенсен позднее признал ошибочным это решение.

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Автор: УНИАН