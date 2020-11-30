Как сообщила одна из дочерей долгожительницы Инес, на прошлой неделе их мать вновь получила положительный тест на коронавирус.

Стооднолетняя жительница Италии Мария Орсингер трижды перенесла коронавирус, однако во всех случаях болезнь протекала в легкой форме.

Читайте такжеКоронавирус в мире: число подтвержденных случаев COVID-19 приблизилось к 63 миллионамПервый раз у Марии, которая проживает в доме престарелых в городе Арденно в североитальянской области Ломбардия, COVID-19 выявили в феврале, передает РИА Новости со ссылкой на газету La Provincia di Sondrio.

"Маму госпитализировали, но уже тогда врач сказала мне, что из всех пожилых пациентов никто так легко не переносил это заболевание. У нее фактически не было температуры и дышала она самостоятельно", – рассказала одна из дочерей долгожительницы Карла.

Второй раз женщина переболела коронавирусом в сентябре, когда на Апеннины пришла вторая волна. В этот раз у нее была небольшая температура, но в целом болезнь также протекала легко. Орсингер тогда провела в больнице 18 дней.

Как сообщила изданию одна из дочерей долгожительницы Инес, на прошлой неделе их мать вновь получила положительный тест на коронавирус.

"На сей раз она оказалась единственной инфицированной (в доме престарелых – ред.). Но у нее вообще нет никаких симптомов, чувствует она себя хорошо, даже не потеряла аппетита", – сообщила Инес.

В больнице Орсингер прозвали "бабушкой Марией". Медики рассказали, что это маленькая и хрупкая женщина с железным характером, которая никогда ни на что не жалуется.

Мария Орсингер родилась в крестьянской семье 21 июля 1919 года. Во время Второй мировой войны она вышла замуж и позднее родила шестерых детей, а также усыновила двух детей мужа от первого брака. В течение жизни "бабушка Мария" отличалась отменным здоровьем. По словам детей, лучшим лекарством она всегда считала труд. Единственное, что доставляет ей неприятности в последние годы, это глухота.

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Автор: УНИАН