Врачи считают, что болезнь отразилась на половой функции.

Исследование показало, что у двух мужчин, перенесших коронавирус, спустя шесть месяцев после выздоровления развилась эректильная дисфункция. Врачи считают, что болезнь отразилась на их половой функции.

Как пишет 24 канал со ссылкой на MedicalXpress, таким образом, согласно данным исследования, проведенного учеными из Медицинской школы Миллера при Университете Майами, дисфункция кровеносных сосудов, возникающее вследствие коронавирусной инфекции, может способствовать развитию импотенции у мужчин, которые переболели COVID-19.

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Отмечается, что изначально авторы исследования обнаружили, что у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, после коронавирус развилась достаточно серьезная эректильная дисфункция.

У одного пациента коронавирус протекал в тяжелой форме и требовал госпитализации, у другого болезнь оказалась умеренной. А это показывает, что любой мужчина рискует столкнуться с импотенцией. Ученые собрали у мужчин образцы ткани полового члена.

В итоге было установлено, что вирус присутствовал в тканях полового члена мужчин. У этих же пациентов отмечены признаки нарушения эндотелия. У здоровых мужчин из контрольной группы не было ни того, ни другого.

Это означает, что мужчины, у которых развивается коронавирус, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом COVID-19. Поэтому им следует обратиться к медицинскому специалисту, если у них появились соответствующие симптомы.

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Автор: Виктория Гордиенко