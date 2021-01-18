Под угрозой находятся планы обеспечить людям из разных стран равный доступ к вакцинации.

Мир находится на грани моральной катастрофы из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Исполнительного комитета.

"Я скажу прямо: мир на грани катастрофической моральной ошибки - и ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира", - сказал Гебрейесус.

Он отметил, что жители 49 самых обеспеченных стран мира уже получили более 39 миллионов доз вакцины, в то время как в одной из самых бедных стран было сделано всего 25 прививок.

Гебрейесус подчеркнул, под угрозой находятся планы обеспечить людям из разных стран равный доступ к вакцинации.

Читайте такжеВакцины для избранных. Получат ли когда-нибудь прививки от COVID-19 простые украинцы

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий