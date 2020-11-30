Для этого понадобится ответственное поведение людей и помощь правительства.

Одно можно сказать точно. Чем больше людей собираются в закрытых, людных местах, тем больше из них заразятся коронавирусом, заболеют. А кое-кто даже умрет.

Пять дней сборов на Рождество 24 декабря неизбежно приведет к большему количеству смертей на Новый год. Но менее понятно, как ограничить этот эффект, - пишет The Guardian. Действительно ли стоит запретить собираться у себя же дома, рискуя, что большинство просто проигнорирует такие наставления, а недоверие к правительству станет еще больше? Или лучше "прогнуться" и удовлетворить все желания людей, надеясь получить хоть какой-то контроль над ситуацией?

Читайте такжеКоронавирус в Европе: Чехия хочет добровольно протестировать граждан к РождествуНа эти вопросы нет простого или единого ответа. Так что можно сделать, чтобы Новогодние праздники прошли лучше? Когда людям запрещают что-то, например, собираться на Рождество, а особенно, если это делают политики, появляется соблазн сделать наоборот. Мы можем испытывать большую склонность нарушать правила лишь для того, чтобы продемонстрировать свою автономность. Это классический процесс, который психологи называют "реактивным сопротивлением".

Но если нам дают выбор, что можно сделать, мы можем взвесить различные варианты и прийти к выводу, что запретный плод не так уж и привлекателен.

"Большинство согласится, что Рождество - это время для семьи, доброжелательности и сочувствия. Будет ли лучшим проявлением нашей заботы о семье и доброжелательности к более широкому сообществу, если встретиться с ними? Или наоборот, забота - это не встречаться с дорогими людьми, пока это не будет безопасно? Мы демонстрируем нашу любовь, как обычно, объятиями? Или в эти ненормальные времена мы выражаем ее, как раз не обнимаясь?"- пишет издание.

Читайте такжеВ Германии предложили смягчить карантин к Рождеству, но Меркель противТот факт, что людям нужно сделать собственный выбор и дать ответ себе на этот вопрос, не делает решения правительств нерелевантными. Выбор, который мы делаем, всегда опирается на определенную информацию и ресурсы, доступные для нас. На Новогодние праздники задача правительства - помочь людям сделать правильный выбор, который сохранит безопасность для всех.

Конечно, лучший способ быть в безопасности - это избегать собраний в помещении. Можно отказаться от таких скоплений вообще, используя недавно приобретенные навыки пользования Zoom и другими цифровыми платформами. И всю энергию вложить в планирование невероятных воссоединений в 2021 году. Чтобы это стало возможным, правительство может объявить дополнительные государственные праздники в следующем году, например, где-то весной или летом.

Или же можно встречаться на улице, где безопаснее, чем в помещении. Можно организовать группы взаимопомощи по всей стране, устраивая локальные празднования. Люди могут встречаться, в соответствии с нормами социального дистанцирования, на улицах, в парках и на полях. Здесь правительство может помочь, обеспечив финансирование локальных общин для организации празднований в их пределах с социальным дистанцированием.

Читайте такжеЛокдаун vs Новый год и Рождество. Можно ли спасти праздникиНо не все захотят или смогут провести много времени на улице. Некоторые люди с родственниками, которые отпразднуют Рождество еще не так и много раз, могут решить, что риск того стоит. Но даже в таких условиях вполне реально сделать сборы более безопасными.

"Один из способов - это ограничить количество контактов с другими людьми до собраний на Рождество. Особенно, если там будут присутствовать пожилые люди. Другой способ - улучшить вентиляцию и тщательно следить за гигиеной. И речь идет не только о том, чтобы мыть все поверхности. Не стоит, например, есть из общей тарелки", - советует издание.

Четкая, сосредоточенная информационная кампания может помочь сократить риски даже при организации встреч в помещениях. Но правительство может помочь людям и другим способом. Можно разрешить перевести школьные уроки в онлайн-режим за неделю до конца четверти. Потерянные академические дни можно будет добавить в календарь, когда вакцина от COVID-19 станет доступной. Это поможет семьям изолироваться перед собранием с родственниками на Рождество.

Карантин в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.

19 ноября по итогам встречи с премьер-министром городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения. В частности, рассматриваются даты начала локдауна на несколько недель с 10-15 декабря или с 20-25 декабря.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае введения в Украине полного локдауну общественность будет проинформирована о нем заранее - за 7-10 дней.

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Перевод: Лесь Дымань