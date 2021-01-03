На 5 января запланированы консультации между канцлером Германии Ангелой Меркель и главами правительств земель по локдауну.

Премьер-министры федеральных земель Германии в выходные дни дали понять, что не видят оснований для ослабления нынешнего жесткого локдауна, срок действия которого истекает 10 января.

Об этом в воскресенье, 3 января, написали ряд немецких СМИ, опираясь на заявления премьеров, сообщает Deutsche Welle.

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Открытыми остаются разве что вопросы, как долго должны продолжаться ограничения, а также стоит ли открывать школы и детские сады.

В частности, глава правительства Баварии Маркус Зедер выразил уверенность, что нынешний "локдаун должен продолжаться до конца января".

По данным газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, для земель, которые больше всего пострадали от нынешней волны пандемии, необходимо продление действия локдауна до 31 января. Речь идет о Баден-Вюртемберге, Баварии, Саксонии и Тюрингии. Похожего мнения придерживается и федеральное правительство.

Кроме того, пока нет единства относительно точной даты открытия для обучения школ и детских садов, отмечает издание.

На 5 января запланированы консультации между канцлером Германии Ангелой Меркель и главами правительств земель относительно локдауна, который, так или иначе, продолжается в Германии уже два месяца. Последний раз ограничения были усилены в середине декабря, когда в стране закрылось большинство магазинов и прекратилось очное обучение в школах.

Коронавирус в Германии

По данным Института имени Роберта Коха, по состоянию на 3 января семидневный показатель заболеваемости коронавирусом составил 139,6 на 100 тысяч жителей. Целью федерального правительства является достичь с помощью локдауна снижения заболеваемости до показателя 50 новых инфекций на 100 тысяч населения за семь дней.

Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 1 млн 755 тыс. 351 инфицированного. Общее количество летальных случаев составило 33 960. Выздоровели 1 млн 368 тыс. 100 человек.

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Автор: Светлана Закелова