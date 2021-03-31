Антитела, которые образовались в организме людей после заражения штаммом коронавируса, обнаруженного впервые в ЮАР, способны эффективно бороться и с другими распространенными вариантами инфекции.
Как пишет Nature, эта версия мутировавшего коронавируса получила название 501Y.V2. Ученые допускают, что вакцины на ее основе могут помочь бороться с целым рядом вариантов COVID-19. Пик первой волны пандемии в ЮАР состоялся в июле 2020 года. Вторая же волна достигла своего максимума в январе 2021-го и была вызвана штаммом 501Y.V2 (который также называют B.1.351). Этот вариант инфекции оказался особенно устойчивым к антителам против предыдущих штаммов коронавируса. Из-за этого появились опасения относительно эффективности доступных сегодня вакцин.
Читайте такжеУченые нашли причину, почему мутировавший COVID-19 из Британии более заразенУченый Тулио де Оливейра из Университета Квазулу-Натал вместе с Алексом Сигалом из африканского института здоровья провели новое исследование. Они проверили свойства плазмы, собранной из крови людей в ЮАР, которые переболели COVID-19 во время одной из двух волн пандемии. Ученые обнаружили, что плазма людей, зараженных во время второй волны, в 15 раз эффективнее блокировала штамм 501Y.V2 и не позволяла ему заражать клетки в лабораторных пробирках.
Также оказалось, что эта плазма нейтрализовала варианты коронавирса из первой волны с такой же эффективностью, как и вакцина Pfizer–BioNTech.
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