В страны с 5 млн и более заражениями COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

По состоянию на утро 31 декабря количество выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 82709354 случаев.

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Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Гопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1805035, выздоровели 46 733 442.

В страны с 5 млн и более заражениями COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заболевших и умерших остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 19,7 млн инфицированных COVID-19, зафиксировано 342,3 тыс летальные исходы, вылечились более 11 млн.

Второе место по числу заболевших занимает Индия, где их количество выросло за прошедшие сутки до 10,3 млн, число умерших - до 148,7 тыс, выздоровели более 9,8 млн.

Третья позиция в мире по количеству инфицированных - в Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7,6 млн больных, из них умерли 193,9 тыс, вылечились более 6,8 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике относительно важнейших мировых событий, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составляет на утро 31 декабря 232,5. В США на 1 млн жителей умерли 1 тыс. 57 человек, в Индии - 107, Бразилии - 909.

За прошедшие сутки в мире от коронавируса умерло рекордное количество человек с начала пандемии. Согласно данным Worldometers, было зафиксировано 14 748 летальных случаев. Из них больше всего – 3880 человек умерли от болезни в США. Также много случаев смерти от COVID-19 за день зарегистрировано в Бразилии – 1224, Мексике – 990 и Великобритании – 981. Украина оказалась на 15-м месте этого рейтинга с 243 случаями смерти.

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко