Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи подсчитал, что примерно 70-85% граждан должны сделать прививку от COVID-19, чтобы началось "резкое сокращение" случаев заражения. Если столько людей сделают прививку, появится так называемый "коллективный иммунитет", то есть ситуация, когда инфекция не может распространяться из-за иммунизации значительной части населения.
Читайте такжеThe Guardian: После мутации COVID-19 нельзя просто ждать прививкиКак пишет Newsweek в США эти 70-85% означают, что нужно сделать прививки примерно 230-279 миллионам людей. Ведь общее количество населения в стране составляет более 328 миллионов. Фаучи пояснил, что без такой масштабной иммунизации может начаться "хроническое состояние распространения инфекции на низком уровне". А возможности окончательно покончить с пандемией будут серьезно подорваны.
Главный инфекционист США также пояснил, что сокращение случаев заражения коронавирусом будет заметно еще до того, как 70-85% граждан сделают прививку. Эффект станет очевидным еще на 20%.
"Вы увидите сокращение в распространении инфекции среди общины за долго до достижения 70-85%. Но полного контроля над пандемией все еще не будет. Думаю, когда вы вакцинируете 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, вы будете видеть все большее сокращение новых случаев заражения", - пояснил ученый, который возглавляет Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США.
Он добавил, что когда прививку сделают 85% граждан, произойдет "резкое сокращение заражения". На вопрос о том, как долго продлится пандемия, если значительная часть людей не захотят делать прививки, Фаучи ответил, что такой сценарий отрицательно скажется "на нашей способности сдержать и закончить эту пандемию".
"Если значительная часть населения не удастся вакцинировать, а группа непокорных не позволит достичь коллективного иммунитета, может появиться хроническое состояние низкого уровня заражения", - сказал он.
Читайте такжеNewsweek: Главный инфекционист США объяснил, как остановить мутацию COVID-19При этом, Фаучи добавил, что количество случаев заражения COVID-19 все равно сократится из-за вакцинации хоть какой-то части населения. А это "лучше, чем ничего".
"Но чтобы взять пандемию под контроль, очень важно, чтобы подавляющее большинство людей сделало прививку", - пояснил американский ученый.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины высокого показателя эффективности. В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
- В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.
- В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных.
- Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.
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