Коронавирус на долго останется рядом с людьми, а его подавление - это правильная политика.

Если логистика позволит, примерно 15 миллионов человек в Великобритании получат по одной дозе вакцины от коронавируса в течение февраля. Если вторая доза будет доставлена своевременно, наиболее уязвимые к болезни люди должны избежать тяжелой формы COVID-19 и госпитализации.

Но этот переломный момент все же не приблизит нас к нормальности, - пишет Financial Times. Пока никто не знает, сокращают ли вакцины передачу коронавируса, хотя надежды на такой эффект вполне оправданы. Большинство трудоспособных людей вряд ли получат свои первые дозы к лету. Даже если старшие смогут наслаждаться новой свободой, пока не понятно, почему незащищенные люди должны возвращаться на некритичные рабочие места, особенно на фоне беспокойств из-за более смертельных штаммов.

Читайте такжеЕврокомиссия решила взять под контроль экспорт вакцин от коронавирусаВакцины были выставлены главной стратегией выхода из пандемии с приближением весны. Поэтому сейчас нужно реально оценить ситуацию и сосредоточить внимание на подавлении вируса. На прошлой неделе появился новый источник беспокойства. Ученые предостерегли, что сама лишь вакцинация может не дать достаточно сильного коллективного иммунитета, чтобы уничтожить вирус. Горькая комбинация из неидеальной эффективности вакцин, неоптимальной дозировки и очень заразных новых вариантов коронавируса может сорвать все попытки достичь нужной границы коллективного иммунитета. Моделирование Университета Восточной Англии подтверждает эту неприятную возможность.

Другая причина серьезного беспокойства заключается в том, что страны, где распространение COVID-19 плохо контролируется, могут превратиться в "цеха по производству новых опасных штаммов". Современные вакцины работают против недавно выявленных вариантов инфекции включая B.1.1.7, который теперь доминирует в Великобритании. И это можно считать везением.

Другой штамм, впервые зафиксированный в ЮАР, демонстрирует определенную устойчивость к нейтрализующим антителам. Компания Moderna заявила, что ее вакцина может быть не такой уж и эффективной против нового штамма коронавируса. Поэтому она начала разрабатывать новую формулу, которая можно будет принять для усиления иммунитета осенью.

Исследователи ранее предполагали, что пациенты с подорванными иммунными системами, которые страдают от долговременного заражения, могут стать своеобразными чашами Петри для развития непреодолимых вариантов COVID-19. Но, по мнению биоинформатика из Университета Квазулу-Натал Тулио де Оливейры, существует и другое гипотетическое объяснение.

"Мы недавно провели открытое обсуждение о том, почему все эти штаммы появились независимо в таком большом количестве мест. Мы заметили общий фактор для Лондона, Восточно-Капской провинции в ЮАР и города Манаус в Бразилии, где возникли три новых варианта. Все эти места сильно пострадали во время первой волны заражения", - пояснил ученый.

Читайте такжеNature: Мутации COVID-19 способны ослабят защитное действие двух вакцинГипотеза гласит, что во время первой волны многие люди переболели и у них появились антитела, которые затем постепенно исчезли. Во время второй волны COVID-19 люди, которые ранее уже переболели и вступили в повторный контакт с коронавирусом, не имели эффективной иммунной защиты, чтобы не допустить повторного заражения или быстро одолеть инфекцию. Таким образом, по мнению профессора Де Оливейры, эти люди сыграли такую же роль, как и пациенты с подорванной иммунной системой.

Если регионы, где заражение на подъеме, будут играть роль питомников новых устойчивых штаммов COVID-19, тогда без контроля распространения вируса пандемия затянется на долго. Профессор де Оливейра подчеркивает, что Тайвань, КНР, Австралия и Новая Зеландия, которые добились истребления коронавируса, должны стать образцом для других стран.

Читайте такжеThe Atlantic: Когда люди смогут наконец жить без масок?Это означает, что нужно не только проводить вакцинацию, но и быстро тестировать, точно выслеживать контакты зараженных людей, отправлять их в карантин и изоляцию. Короче говоря, вакцинация должна происходить параллельно с мерами подавления вируса, а не заменить их. Успешное распространение вакцин мало что даст, если страна станет питомником более устойчивых вариантов COVID-19.

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Перевод: Лесь Дымань