Когда-то при появлении новых вирусов в первую очередь открывали окна, и это может спасти жизни даже сейчас.

Несколько лет назад уверенность в способности современной медицины бороться с вирусами еще существовала. И фото со времен пандемии испанского гриппа 1918 года казались очень странными. Дети ходили в школы, организованные на улице, а взрослые - в "уличные" церкви и суды. Какими же примитивными были их технологии. Медсестры ходили в марлевых масках.

"Я ошибочно чувствовал себя в безопасности после 100 лет инноваций. Но очень скоро стало очевидным, что наши современные защитные костюмы, комнаты с отрицательным давлением и фильтры HEPA не имели никакого значения для американцев, которые не могли найти маски №95. В поисках идеальных решений, мы забыли об одном чрезвычайно очевидном и простом - свежий воздух. Коллега как-то пошутил, что пандемическая ситуация сейчас была бы лучше, если бы мы до сих пор верили в теорию миазмы", - пишет на страницах The Atlantic журналистка Сара Чжэн.

Читайте такжеThe Guardian: 20,5 миллионов лет жизни были потеряны из-за COVID-19Теория миазмы говорила, что болезни возникают из-за "плохого воздуха", источником которого становятся вещества в процессе разложения и грязь. Конечно, когда появилась теория микробов, миазму опровергли. Но пик ее популярности пришелся на 19 век, когда врачи, архитекторы и одна чрезвычайно влиятельная медсестра Флоренс Найтингейл очень прониклись важностью вентиляции для здоровья. Это отразилось на физической структуре зданий. Появились окна, очень много окон, но также и целые башни, единственной задачей которых была вентиляция и вывод загрязненного воздуха наружу. В исторических зданиях до сих пор можно найти эти рудиментарные признаки древних стратегий здравоохранения, которые использовали задолго до прогресса научной мысли.

Одержимость вентиляцией и теорией миазмы в целом не приносила никакой пользы, когда пришлось иметь дело с инфекциями, такими как холера и желтая горячка. Ведь они передаются другими способами: через воду и комаров соответственно. Но зацикленность на вентиляции помогала бороться с другими инфекциями, которые преследовали человечество на протяжении 19-го века: корь, туберкулез, оспа, грипп. И все они в 21-м веке уже не кажутся такой большой угрозой.

"Мы стали такими искусными в профилактике многочисленных болезней, что потеряли определенные знания и опыт", - сказала автор книги "Появление современной больницы" Джинн Кисаки.

Наука не только продвигается вперед к прогрессу, она также многое забывает. Сегодня, во времена пандемии нового коронавируса, те старые идеи о вентиляции снова возвращаются. Но применить их в школах и бизнес-центрах стало чрезвычайно трудно. Блокировка воздуха внутри современных зданий, где окна едва открываются или и не отрываются вообще, означает, что теперь приходится бороться с самой природой современной герметичной архитектуры. Современные здания не предназначены для борьбы с респираторными угрозами. А вот врачи в 19-м веке были такими.

Читайте такжеВ Финляндии выяснили, что вирус заполняет воздух в помещении за 15 минутВ те времена происходил подъем хорошо проветриваемых так называемых "павильонов Найтингейл", названных в честь Флоренс Найтингейл, которая популяризировала такой дизайн, опубликовав в 1859 году книгу под названием "Записки о больнице". Будучи медсестрой во время Крымской войны, она заметила, что в 10 раз больше солдат умирают от различных болезней, чем на поле битвы. Найтингейл начала мощную кампанию по гигиене в переполненных больницах, а также собирала статистические данные, которые она затем представила в форме инфографики. Главным ее беспокойством был воздух. В книге медсестры даже была указана точная пропорция для павильонов, рассчитанных на 20 пациентов. В частности, на каждую кровать должно приходиться 45 кубометров воздуха. Каждый павильон был отдельным крылом, которые соединял центральный коридор. И в каждом из них были большие окна, расположенные друг напротив друга, чтобы между кроватями был сквозняк.

Окна оставались открытыми не зависимо от погоды. Кисаки рассказала, что были случаи, когда пациенты закрывали окна. В таких случаях медсестры открывали их снова.

"А врачи приходили и выбивали стекло, чтобы окна точно оставались открытыми", - добавила она.

В некоторых павильонах был камин в центре, который обогревал комнату. Таким образом, зараженный воздух выводился из палаты через дымоход. Такое отопление было приятным зимой, но костер в камине разжигали и в августе. Так что пациентам, чья кровать была рядом с огнем, не повезло. Планы на основе таких павильонов формализовали страх перед "плохим воздухом" в конструкции больниц. Однако сама идея значительно старше. Греческий медик Гиппократ предостерегал еще в 5 веке до нашей эры, что плохой воздух - это причина чумы. В Средневековье люди тоже так думали. Само слово "миазма", вошедшее в употребление в 17 веке, на древнем греческом языке означает "загрязнение". В 19 веке страх перед вспышками эпидемий становился причиной для новых санитарных кампаний, нацеленных очистить города от "плохого воздуха".

Читайте такжеThe Guardian: После мутации COVID-19 нельзя просто ждать прививкиДома хорошая вентиляция требовалась не меньше. В Викторианской Англии реформаторы добились отмены налога на большие окна, - сказал архитектурный историк из Университета Кента Генрик Шонефельдт. Ведь большие окна означали лучшую вентиляцию. Один врач в те времена даже развернул кампанию против маленьких окон, называя их "преступлением", которое убивает людей. В 19 веке города начали быстро разрастаться. И это привело к строительству больших по размерам и более сложных по структуре зданий с детальными системами вентиляции. Таковыми были новые музеи, тюрьмы и суды.

"Новые виды зданий были созданы в ответ на урбанизацию", - сказал архитектурный историк из Университета Эдинбурга Атистар Фэр.

Это были времена инноваций в системах вентиляции. Для новой архитектуры большого окна и дымохода уже было недостаточно. Зато появились впускные вентиляционные отверстия, а также воздуховоды в стенах и полу. В конце 19-го века ученые начали работу над новой теорией микробов. Джон Сноу начертил свою знаменитую карту вспышек холеры, благодаря которой он нашел связь с единственным источником воды. Луи Пастер доказал, что микроорганизмы не могут спонтанно возникнуть в стерилизованном отваре. А Роберт Кох идентифицировал микроорганизмы, которые были причиной туберкулеза, холеры и сибирской язвы.

Но новая теория микробов не сразу отменила важность свежего воздуха. Напротив, ранние знания о микроорганизмах лишь подтвердили необходимость мер защиты, которые были в то время. По словам историка Аннмари Адамс, больницы продолжали строить по схеме павильонов вплоть до 1930-х годов. Пандемия испанского гриппа 1918 года ударила во времена, когда люди уже признавали теорию микробов, но все еще верили в важность чистого воздуха. Даже сегодня вентиляция играет важную роль в медицинских учреждениях.

Но за их пределами страх перед "плохим воздухом" исчез. Респираторные заболевания просто перестали быть такими же опасными, как 100 лет назад. Корь и оспа были подавлены с помощью вакцин. Туберкулез теперь лечат антибиотиками. Распространенными респираторными заболеваниями остаются грипп и простуда, которые теперь не воспринимают серьезно.

"Без постоянного присутствия смертельных патогенов в воздухе, которым мы дышим, мы потеряли ощущение постоянной невидимой угрозы. И мы забыли относительно простые способы сократить эту угрозу. Свежий воздух перестал быть таким важным. Дома и офисы герметично закрыты из соображений энергоэффективности", - говорится в статье.

Читайте такжеNew York Times: Ученые работают над вакцинами от всех возможных коронавирусовИсторик Нэнси Томс предложила представить фильм в жанре научной фантастики, сюжет которого разворачивается вокруг нового страшного вируса. В кадре, скорее всего, будут люди в защитных костюмах и респираторах.

"Никто никогда не пойдет и не откроет окно", - сказала она.

Кто бы мог подумать, что ключом к борьбе с новым коронавирусом будет такая простая вещь, как свежий воздух? Фактически каждый, но 100 лет назад. Скорее всего, как и многие вирусы до него, COVID-19 будет подавлен с помощью вакцин. И хорошая вентиляция скоро снова станет неважной. Но пандемия COVID-19 - это скромное напоминание о ценности утраченных знаний.

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Перевод: Лесь Дымань