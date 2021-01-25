Ученые выяснили, что новые штаммы коронавируса, которые быстро распространяются, могут уменьшить эффективность двух главных вакцин, доступных сегодня.

Ученый Майкл Нуссенцвейг из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке вместе с коллегами проанализировал образцы крови 20 добровольцев. Все они получили две дозы одной из двух вакцин, разработанных компаниями Moderna и Pfizer–BioNTech.

Оба препарата содержат данные РНК коронавируса, которые заставляют организм вырабатывать определенный белок. Именно благодаря этому белку инфекция цепляется к человеческим клеткам, - пишет Nature. В результате этого процесса тело генерирует иммунные молекулы, которые называют антителами. Они распознают белок в шипах коронавируса, блокируя его способность заражать.

Читайте такжеThe Guardian: В Британии дали прогноз, когда прививки повлияют на пандемию COVID-19После 3-14 недель после второго укола у участников исследования появлялось несколько видов антител. В частности, у них обнаружили антитела, которые блокируют коронавирус SARS-CoV-2 и не позволяют ему заражать клетки. Некоторые из этих антител были столь же эффективны против штаммов коронавируса с определенными мутациями в шипах белка, как и в случае распространенной формы инфекции. Но эффективность других антител против мутированных версий COVID-19 была втрое слабее.

Мутации, с которыми определенные антитела теряли способность бороться, были обнаружены в штаммах, которые возникли в Великобритании, Бразилии и ЮАР. По крайней мере один из этих штаммов более заразен, чем другие, и сейчас стал распространенным. Выводы исследования указывают на то, что могут появиться виды COVID-19, устойчивые к имеющимся вакцинам. Поэтому профилактические препараты придется видоизменять. Исследование американских ученых было опубликовано на сайте bioRxiv и сейчас ожидает профессиональную проверку.

Мутация коронавируса: что известно

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса.

Несколько позже стало известно, что в Соединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид SARS-CoV-2.

Из-за этого многие страны прекратили с Великобританией авиасообщения.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

Британские ученые прогнозируют, что новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее.

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Перевод: Лесь Дымань