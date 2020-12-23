Антитела обычно борятся с инфекциями. Но иногда иммунная система выделяет такие из них, которые ошибочно атакуют органы своего же тела. Более того, антитела могут начать бороться с самой иммунной системой.
Новое исследование показало, что такие "аутоантитела" могут объяснить, почему некоторые люди страдают от тяжелой реакции на заражение коронавирусом SARS-CoV-2, - пишет Nature.
Читайте такжеУченые рассказали, сколько держится защита от коронавируса у переболевших и вакцинированныхАкико Ивасаки и Арон Ринг в Йельской школе медицины в городе Нью-Хэвен, штат Коннектикут, исследовали случаи 194 пациентов с COVID-19. Результаты они опубликовали на сайте medRxiv. Они обнаружили, что у тех пациентов, чье состояние было наихудшим, уровень активности аутоантител был очень высоким. Некоторые из этих вредных антител атаковали иммунные клетки, тем самым подрывая возможность организма бороться с коронавирусом. Другие аутоантитела атаковали нервную систему, сердце, печень или соединительные ткани.
Ни один вид аутоантител не был достаточно распространенным, чтобы его можно было использовать для отделения людей с COVID-19 от незараженных. Авторы исследования полагают, что разнообразие таких вредных антител может объяснить, почему возникают очень разные осложнения после COVID-19.
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