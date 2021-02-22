Ученые выяснили, что если сделать более длинный перерыв между первым и вторым уколом, защита от коронавируса будет лучше.

Одна из наиболее распространенных вакцин от COVID-19 оказалась более эффективной, если вторую из двух предусмотренных доз получить чуть позже, чем было рекомендовано ранее.

Как пишет Nature речь идет о препарате, разработанном Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca. Издание напоминает, что правительство Великобритании решило делать большие перерывы между уколами, чтобы больше людей в стране могли получить хотя бы одну прививку от коронавируса. Данные нового исследования свидетельствуют, что это решение более чем оправдано.

Читайте такжеThe Guardian: В AstraZeneca сказали, когда сделают вакцину против мутировавшего COVID-19Ученый университета Эндрю Поллард вместе с коллегами проанализировал клинические данные более чем 17 тысяч человек, половина из которых получила вакцину от COVID-19, а другая половина - плацебо. Оксфордская команда обнаружила, что при условии, если перерыв между дозами длится дольше, чем 6 недель, появляется лучшая защита от COVID-19.

В частности, эффективность вакцины составляла 55%, если второй укол сделать менее чем спустя 6 недель после первого. Но показатель возрастает до 81%, если пациент получает вторую дозу более чем через 12 недель после первого. Команда ученых также обнаружила, что одна доза вакцины AstraZeneca демонстрирует эффективность на уровне 76% в течение первых 90 дней после вакцинации.

Вакцина для Украины: что известно

21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca уже везут из Индии в Украину. По его словам, сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи, затем - грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле - на днях прибудет в Киев.

Вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля. Во время первого этапа планируют делать прививки медикам, работающим с больными COVID-19.

30 января в МОЗ заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

Сейчас в Украине начался процесс регистрации вакцин от COVID-19 от Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac Biotech.

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Перевод: Лесь Дымань