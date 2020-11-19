Год научной неопределенности закончился появлением двух вакцин, которые, похоже, действительно работают, но препаратов будет еще больше.

Несмотря на все, что ученые сделали для приручения биологического мира, еще очень много вещей остается за пределами человеческого понимания. Коронавирус стал одним из тревожных напоминаний об этом, когда он неожиданно появился в конце 2019 года. Человеческий организм стал для него наивным, бессознательным хозяином.

В течение года ученые разгадали много загадок коронавируса: как он распространяется, как проникает в клетки и как убивает. Но главный вопрос касался вакцин и нашей человеческой судьбы. В мире прививки способны остановить распространение многих, но не всех вирусов. Смогут ли они остановить этот? Об этом пишет The Atlantic.

И теперь мы знаем, что ответ на этот вопрос: "Да!". Компании Pfizer и Moderna опубликовали предварительные данные испытаний, свидетельствующие, что их разработки более чем на 90% эффективны. И это более высокий показатель, чем надеялись ученые. Ни одна из компаний не опубликовала пока полные данные своих исследований. Но независимые мониторинговые советы клинических испытаний уже оценили результаты. А Управление продовольствия и медикаментов США в ближайшее время позволит использовать эти вакцины в чрезвычайных случаях. Если в данных ничего резко не изменится, дозы препаратов будут доступными уже в декабре.

Читайте такжеЕврокомиссия подписала соглашение о закупке более 400 миллионов доз вакцины от коронавирусаЗадачей на ближайшее будущее станет массовое производство вакцин, их распространение в холодных или ультра-холодных системах. Кроме того, придется убедить скептиков сделать прививку. Все эти задачи не тривиальны, но все же они лежат в пределах человеческих знаний.

Издание пишет, что самый неопределенный момент уже позади. Научные сомнения относительно вакцин от COVID-19 решены. Вакцины работают. И поэтому можно выдохнуть с облегчением.

"Теперь стало понятно, что вакцины станут нашим выходом из этой пандемии", - сказала вирусолог из Института Догерти Канта Суббарао, которая занимается исследованием новых вирусов.

The Atlantic отмечает, что работа над вакцинами началась всего 10 месяцев назад. И поэтому появление первых эффективных препаратов произошло за рекордное время. Обычно разработка длилась несколько лет. Но нет ничего удивительного в том, что Moderna и Pfizer стали первыми, кто заявил об успехах своих вакцин. Обе компании полагаются на новую и до этого момента не подтвержденную идею использовать матричную РНК, а не ослабленный вирус или его белки. Идея уже давно предлагала преимущество в скорости.

Теперь она прошла проверку пандемией и окончательно подтвердилась.

"Если вакцины на основе мРНК помогут покончить с пандемией коронавируса и вернуться к нормальной жизни, это станет началом новой эры в разработке вакцин", - пишет издание.

Читайте такжеИзраиль договорился с Pfizer о получении вакцины против COVID-19Человеческая иммунная система мощная. Но она не тренирована и не умеет "прицеливаться". Именно для этого и нужны прививки. Они содержат безобидные частицы патогена, которые служат объявлением в духе "их разыскивает полиция". Это позволяет иммунной системе распознать реальный вирус, когда он попадет в организм. Обычно прививка содержит ослабленный или неактивный вирус, или особые для него молекулы. Но для этого подхода разработчикам вакцин нужно заняться размножением вируса и его молекул, что требует много времени и денег. И того, и другого недостает в разгар пандемии коронавируса.

Вакцины на основе мРНК предлагают хитрый "путь напрямик". Не нужно выяснять, как воссоздать новый вирус. Наше тело очень хорошо это умеет делать. Когда коронавирус проникает в наш организм, он превращает наши клетки в миниатюрные фабрики по производству его копий.

"Вакцины на основе мРНК превращают эту уязвимость в преимущество. Что если мы сможем обмануть наши клетки и заставить их изготовить один безвредный, но очень узнаваемый вирусный белок? Так называемые шипы коронавируса соответствуют этому описанию. Инструкция по его производству закодирована в генетическом материале под названием мРНК", - поясняет издание.

Читайте такжеNewsweek: Что означает, когда "эффективность" вакцины вот COVID-19 составляет 90%?Вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech содержат немножко измененную мРНК шипов коронавируса в пузырьке жира. Человеческие клетки соединяются с этими пузырьками и выполняют инструкцию по производству белка шипов. Клетки затем указывают иммунной системе на этот белок как на что-то враждебное. После этого человеческий иммунитет начинает готовить средства для борьбы с такими враждебными веществами на случай, если вирус с такими шипами появится.

Этот процесс в целом лучше повторяет этапы естественного заражения, чем традиционные вакцины. Поэтому теоретически препараты на основе мРНК могут вызывать лучшую иммунную реакцию на определенные болезни. Ведь при введении традиционной вакцины с ослабленным вирусом появляются антитела, предназначенные бороться с инфекцией. Но таким препаратам значительно труднее вызвать реакцию Т-клеток, которые тоже играют важную роль в иммунной реакции на заражение.

Более того, неактивный вирус и его частицы исчезают из тела за считанные дни. Но вакцины мРНК продуцируют белки шипов две недели. Об этом сказал иммунолог из Университета Пенсильвании Дрю Вайсмен, чье исследование вакцин на основе мРНК использовали BioNTech и Moderna. Чем дольше белки из шипов коронавируса в организме, тем потенциально лучшей может быть иммунная реакция.

Читайте такжеNature: Коронавирус мутировал и теперь может делать антитела слабееВсе это-теоретическое предположение, как вакцины на основе мРНК должны работать. И никто на Земле не знал, что на самом деле будет происходить, если изготовить такую вакцину против COVID-19. Вплоть до прошлой недели. Ученые создавать другие вакцины на основе мРНК еще до пандемии. Но технология все еще была очень новой. Никто не проводил масштабные клинические испытания.

Поэтому данные масштабных клинических тестов от Pfizer/BioNTech и Moderna стали первым реальным доказательством, что вакцины на основе мРНК защищают от болезни именно так, как и ожидали ученые. Много лет, когда работа над этой технологией велась незаметно, исследователи надеялись, что она позволит быстро обеспечить результат в случае вспышки пандемии. И вот именно и произошло.

Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Перевод: Лесь Дымань