Число умерших возросло до более 1,621 млн человек.

По состоянию на утро вторника, 15 декабря, в мире коронавирусом заразились уже более 72,8 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Читайте такжеBBC: В Британии обнаружили новый штамм коронавирусаВсего в мире COVID-19 инфицировано 72 849 650 человек, из них выздоровело 41 257 161, количество умерших возросло до 1 621 154.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (116 519 462), Индия (9 906 165), Бразилия (6 927 145), Россия (2 656 601), Франция (2 433 859), Великобритания (1 874 867), Турция (1 866 345) и Италия (1 855 737).

В лидерах по количеству инфицированных на COVID-19 в мире также Испания (1 751 884), Аргентина (1 503 222) и Колумбия (1 434 516).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (300 477), Бразилии (181 835) и Индии (143 355).

Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине за время пандемии зафиксировано более 900 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID — 19, из них 15 247-летальные.

Украина, где после выходных значительно уменьшилось число выявленных больных и проведенных тестов, оказалась на 16 месте среди стран мира по суточной заболеваемости коронавирусом.

Коронавирус в мире: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко