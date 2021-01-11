Ученые нашли объяснение, от чего зависит эффективность лечения плазмой, полученной из крови пациентов, которые уже выздоровели.

Клинические испытания с участием добровольцев старшего возраста с COVID-19 показали, что ранняя доза плазмы из крови уже выздоровевших пациентов может предотвратить начало тяжелой формы заболевания.

Как пишет Nature, плазма из крови пациентов, которые уже поправились, содержит антитела против коронавируса SARS-CoV-2. Но терапия, которая предусматривает ее применение, давала смешанные результаты. Поэтому некоторые ученые пришли к выводу, что плазму нужно вводить пациентам на ранней стадии COVID-19, чтобы это было эффективно.

Читайте такжеCNN: в Ухане большинство госпитализированных пациентов с COVID-19 страдали от симптомов даже через полгодаФердандо Полак из Fundación INFANT в Буэнос-Айресе вместе с коллегами провели тщательные клинические испытания, чтобы оценить эффект лечения с помощью плазмы через 72 часа после появления симптомов. Среди участников были люди старше 75 лет, а также те, кому исполнилось от 65 до 74 лет. При этом у них было по крайней мере одно хроническое осложнение, например, диабет.

В результате тяжелая форма COVID-19 началась только у 16% из 80 участников, получавших плазму. В группе из такого же количества пациентов, получавшей плацебо, тяжелая форма болезни началась у 31%. Ученые также обнаружили, что донорская плазма, которая содержала более высокую концентрацию антител против SARS-CoV-2, больше сокращала риск начала тяжелой формы COVID-19. Это указывает на то, что именно антитела ответствены за терапевтический эффект применения плазмы при лечении.

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Перевод: Лесь Дымань